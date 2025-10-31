Un chirurgo d' urgenza dell' Aoup al vertice della Società mondiale
Federico Coccolini, dell’unità operativa Chirurgia generale e d’urgenza dell’Aoup e associato di Chirurgia generale all'Università di Pisa, nel corso del convegno che si è tenuto ad Antalya, in Turchia è stato eletto per il prossimo quadriennio presidente della World Society of Emergency Surgery. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
