Un centinaio i partecipanti al presidio pro Pal

Oggi alle 18.30 si è tenuto il presidio pro Pal del Global movement to Gaza Italia. Presenti un centinaio di persone che hanno voluto rimarcare il fatto che genocidio ancora in atto, evidenziando le centinaia di morti anche dopo la tregua. Sul posto, in gran numero, la mobile della polizia di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondisci con queste news

presidio in piazza della Borsa a Trieste per chiedere un cessate il fuoco reale a Gaza, con un centinaio di partecipanti riuniti sotto le bandiere palestinesi e lo slogan “La tregua è una menzogna”. - facebook.com Vai su Facebook

Presidio e manifestazione pro Palestina in centro a Lugano - Nel mirino sono finite la banca Ubs accusata di finanziare il terrore e la recente iniziativa parlamentare che chiama alla cassa gli organizzatori ... laregione.ch scrive

Torna il presidio pro Gaza a Lugano: disagi al traffico in centro - L'evento, annunciato ma non autorizzato, denuncia le violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele nell ... Come scrive cdt.ch

Pro-Pal mitinš netalu no kinofestivala saasinas, izceloties sadursmem starp policiju un protestetajiem. - Palestina vicino alla Festa del Cinema degenera in cariche della polizia. Segnala notizie.it