Un boato nella notte Terremoto in Italia ancora lì Cosa è successo

Caffeinamagazine.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rumore improvviso, il cuore che batte forte e la sensazione che qualcosa stia per cambiare: così, ancora una volta, la notte si è trasformata in un susseguirsi di sguardi preoccupati e domande sussurrate tra le mura di casa. Ma quale segreto si nasconde dietro questo nuovo risveglio? >> “In caduta libera”. Sondaggi, sorpresa amarissima e inaspettata: chi sale e chi scende La paura ormai accompagna le notti di chi vive ai piedi dei Campi Flegrei. Un boato ha squarciato il silenzio e, in pochi attimi, la città di Pozzuoli si è ritrovata nuovamente sospesa tra la normalità e l’incubo che ritorna. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

