Un autunno di meraviglie tra libri giochi e fantasia | a Bergamo arrivano Pimpa e Nati per Leggere in festa

PER I PICCOLI. Con le famiglie alla scoperta di laboratori, letture condivise e tante esperienze nelle biblioteche di Bergamo. La festa per i 50 anni della cagnolina a pois di Altan. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Un autunno di meraviglie tra libri, giochi e fantasia: a Bergamo arrivano Pimpa e «Nati per Leggere in festa»

Un autunno di meraviglie tra libri, giochi e fantasia: a Bergamo arrivano Pimpa e «Nati per Leggere in festa» - Con le famiglie alla scoperta di laboratori, letture condivise e tante esperienze nelle biblioteche di Bergamo.

