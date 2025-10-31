Un altro bene confiscato torna alla collettività | Inaugurata a Casapesenna la Casa delle Associazioni e della Salute

Tempo di lettura: 6 minuti La comunità di Casapesenna ha celebrato un importante momento di riscatto e legalità con l’inaugurazione della “Casa delle Associazioni e della Salute”, un bene confiscato diventato polo di servizi sociali essenziali. L’inaugurazione, avvenuta in via Don Peppe Diana, segna la riconversione di una struttura di circa 150 mq su due livelli. L’immobile, affidato dal Comune di Casapesenna ad Agrorinasce per la sua valorizzazione e l’assegnazione degli spazi, diventa un punto di riferimento per il supporto e il benessere dei cittadini. La Casa delle Associazioni offre da subito una vasta gamma di servizi socio-sanitari e di supporto alla famiglia, come l’ assistenza materiale per le famiglie in difficoltà economica a cura della Caritas di Casapesenna (alimenti e vestiario); uno Sportello di orientamento familiare a cura dell’ Associazione RiseUp, con consulenza per famiglie in difficoltà economica o educativa; un Centro per le famiglie a cura dell’ Ambito di Zona C7 con la cooperativa sociale Auro, che include supporto psicologico, mediazione familiare, incontri spazio neutro, supporto socio-educativo e consulenza legale; un Centro antiviolenza a cura dell’ Ambito di Zona C7 con la cooperativa sociale Tasmjla, che fornirà assistenza psicologica e legale per le donne vittime di violenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Un altro bene confiscato torna alla collettività: Inaugurata a Casapesenna la “Casa delle Associazioni e della Salute”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

BENE ASSICURAZIONI: ALTRO BALZO IN AVANTI NEL PERCORSO DI INNOVAZIONE DIGITALE - 17 Ottobre 2025 - La compagnia ha lanciato, nelle scorse settimane, la nuova “Bene App” che permette di… https://www.tuttointermediari.it/bene-assicurazioni - facebook.com Vai su Facebook

Casapesenna, un bene confiscato diventa la “Casa delle Associazioni e della Salute”: un faro di legalità e servizi per la comunità - A Casapesenna inaugurato un bene confiscato alla criminalità, ora "Casa delle Associazioni e della Salute". Riporta casertaweb.com

Un altro bene confiscato viene restituito alla comunità: nasce la Casa delle Associazioni e della Salute a Casapesenna - Casapesenna (CE) – Il 30 ottobre 2025, alle ore 10:30, sarà inaugurata la “Casa delle Associazioni e della Salute” in via Don Peppe Diana a ... Come scrive ecodicaserta.it

Festival dei beni confiscati, così a Milano i luoghi sottratti alla mafia tornano a vivere - Previsti anche tour guidati alla scoperta dei progetti sociali nati all’interno dei beni confiscati per dar loro una seconda v ... milanotoday.it scrive