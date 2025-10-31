Un aereo d' assalto Usa per resistere alla Cina | ecco l' MV-75 per il Pacifico

L' esercito statunitense sta accelerando il suo nuovo programma riguardante il convertiplano MV-75. Di cosa si tratta? Parliamo di un aereo d'assalto a lungo raggio che è " due volte più veloce e più lontano " del Black Hawk, spiegano fonti Usa. Le sue prestazioni rappresentino un balzo in avanti rispetto ad altri velivoli, anche se la sua caratteristica più rivoluzionaria è la sua " spina dorsale digitale ". L'MV-75 è infatti il primo aereo militare progettato da zero con un' architettura modulare a sistemi aperti che utilizza la tecnologia Time Sensitive Networking (TSN). Ecco che cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

