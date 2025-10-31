Ultimissime Inter LIVE | tutti gli aggiornamenti sul mercato e sugli obiettivi di Ausilio
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 31 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 30 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 29 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 28 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 27 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 31 OTTOBRE. 🔗 Leggi su Internews24.com
DIRETTA: Napoli-Inter LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti in tempo reale del big match del 'Maradona' - Napoli e Inter a confronto nello scontro che mette in palio la vetta della classifica: tutti gli aggiornamenti in diretta della super sfida. Da goal.com
Sky – Inter, fiducia a Sucic. Novità in tutti i reparti: la probabile formazione - Chivu potrebbe fare qualche cambio in vista della sfida di domenica alle 12. Riporta msn.com
LIVE - Ospitaletto-Inter U23, 1-2 al 90': partita pazza a Ospitaletto, Inter di nuovo avanti! - 2 Marcatori: David (I, 57'), Pollio (O, 81'), Alexiou (I, 88') 90' - Lo riporta msn.com