Ultime recite in Vallisa di Trachinie
Le recite di «Trachinie» di Sofocle per la regia di Walter Pagliaro e l’interpretazione di Micaela Esdra, in programmazione per la stagione Teatro Studio 2025-2026 della Compagnia Diaghilev nell’auditorium Vallisa di Bari, riprenderanno la prossima settimana con alcune matinée per le scuole nei. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
CROCCANTINI WESTERN "Ehi Gringo!.. Recita le tue ultime preghiere, mantide!" (Durante le riprese di questo film non è stato fatto del male a nessun animale) - facebook.com Vai su Facebook