Ultimati i lavori alla scuola dell' Infanzia | spesi 125mila euro
Si sono conclusi i lavori alla scuola dell'Infanzia nel rione Carlo Santagata. Ad annunciarlo è il sindaco di Capua, Adolfo Villani. A finanziare gli interventi presentati dal Comune nell'ambito del progetto ‘Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica' sono stati il Ministero. 🔗 Leggi su Casertanews.it
