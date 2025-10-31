Ultimati i lavori alla scuola dell' Infanzia | spesi 125mila euro

Casertanews.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono conclusi i lavori alla scuola dell'Infanzia nel rione Carlo Santagata. Ad annunciarlo è il sindaco di Capua, Adolfo Villani. A finanziare gli interventi presentati dal Comune nell'ambito del progetto ‘Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica' sono stati il Ministero. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

ultimati lavori scuola infanziaTrapani, inaugurata la scuola dell’infanzia “Don Bosco” dopo due anni di lavori - Con la riapertura della “Don Bosco”, Trapani segna un altro passo importante nel percorso di ammodernamento dell’edilizia scolastica. tp24.it scrive

ultimati lavori scuola infanziaTrapani, la scuola dell’infanzia “Don Bosco” dopo i lavori di adeguamento è pronta - 00, la scuola dell’infanzia “Don Bosco” di via Mazzini 1 a Trapani, completamente rinnovata dopo i lavori di manutenzione straordinaria e ... Come scrive tp24.it

Inaugurata nuova scuola infanzia di Valenzatico: investimento da 1,3 milioni di euro - Valenzatico torna dopo 5 anni ad avere una scuola dell’Infanzia completamente nuova e ristrutturata. valdinievoleoggi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ultimati Lavori Scuola Infanzia