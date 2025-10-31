Ulivieri | Lite Conte Marotta? Ci hanno sempre detto una cosa Su Spalletti…

Inter News 24 Le parole di Renzo Ulivieri, ex allenatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Renzo Ulivieri ha parlato a Radio Marte di quanto successo in Napoli Inter. LO SCONTRO TRA MAROTTA E CONTE – In linea di massima in passato ci avevano sempre detto che a un presidente risponde solo un pari grado, ma i tempi sono cambiati. Quello che ha detto Conte è una dichiarazione da dirigente, ma lui non si è mai tirato indietro di fronte alle responsabilità. SPALLETTI ALLA JUVE – Sono amico di Luciano, lasciatemi dire che a noi allenatori la panchina manca quando non c’è. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ulivieri: «Lite Conte Marotta? Ci hanno sempre detto una cosa. Su Spalletti…»

