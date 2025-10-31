Uk avviato processo da Re Carlo per revoca titoli reali a Principe Andrea convolto in caso Epstein sarà semplicemente Andrew Mountbatten-Windsor
Nel comunicato diffuso da Buckingham Palace, la misura è descritta come una decisione “necessaria e formale”, volta a tutelare la credibilità della monarchia. Re Carlo III ha disposto che Andrea venga privato di ogni titolo e onorificenza, incluso quello di principe, e che venga riconosciuto unicame. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
