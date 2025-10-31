UFFICIALE – Spalletti nuovo allenatore della Juventus

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Ecco il comunicato del club bianconero: “ Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026. Nato a Certaldo, in provincia di Firenze, nel 1959, Spalletti ha intrapreso la carriera da allenatore 30 anni fa dopo aver indossato da calciatore tra le altre la maglia dello Spezia e dell’Empoli. Proprio nella società toscana ha iniziato la sua esperienza in panchina, vincendo una Coppa Italia Serie C e conquistando poi spazio in Serie A, riuscendo a imporsi come uno degli allenatori più innovativi del campionato italiano. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - UFFICIALE – Spalletti nuovo allenatore della Juventus

