Ue | dazi Usa sulla pasta inaccettabili

Servizitelevideo.rai.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

13.15 "Dazi Usa al 107% sulla pasta sono per noi inaccettabili e lavoreremo a stretto contatto col governo italiano". Così il Commissario Ue per il Commercio, Sefcovic. Una "mossa sorprendente da parte degli Usa nei confronti della Ue e dei produttori di pasta", cui dovremo "fornire informazioni e negoziare". Poi,"il blocco Mercosur (Mercato comune del sud,ndr) è già l'ottavo mercato di export per l'Italia,con surplus commerciale di 2 mld di euro.Il nuovo accordo riduce o elimina gradualmente dazi molto elevati e protegge anche da 'fake'". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

