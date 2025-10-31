Ue | Sensi ' bene dietrofront su controllo chat'

Iltempo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Il dietrofront della Presidenza danese sul provvedimento che voleva spiare le chat è una vittoria del buonsenso, contro una misura illiberale e orwelliana, venata di populismo. Non si gioca con la libertà dei cittadini". Lo scrive sui social Filippo Sensi del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

