Ue | Sensi ' bene dietrofront su controllo chat'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Il dietrofront della Presidenza danese sul provvedimento che voleva spiare le chat è una vittoria del buonsenso, contro una misura illiberale e orwelliana, venata di populismo. Non si gioca con la libertà dei cittadini". Lo scrive sui social Filippo Sensi del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it
