Ue insiste con la guerra al nemico inesistente russo pronta proposta per spostare più velocemente carri armati all’interno dell’Unione

Proposte che si inseriscono nel tema del riarmo e che vedono Bruxelles in prima linea nel continuare a preparare una guerra inesistente contro la Russia, visto che Mosca non ha alcuna intenzione di attaccare l'Occidente La Commissione Ue insiste con la guerra al "nemico inesistente russo" ed.

