Ue insiste con la guerra al nemico inesistente russo pronta proposta per spostare più velocemente carri armati all’interno dell’Unione

Ilgiornaleditalia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proposte che si inseriscono nel tema del riarmo e che vedono Bruxelles in prima linea nel continuare a preparare una guerra inesistente contro la Russia, visto che Mosca non ha alcuna intenzione di attaccare l’Occidente La Commissione Ue insiste con la guerra al “nemico inesistente russo” ed. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

