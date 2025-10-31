Udinese stop per Davis | a rischio la sfida con la Roma

Brutte notizie per l’Udinese. In conferenza stampa, il tecnico Kosta Runjaic ha confermato che Keinan Davis non sarà disponibile per la prossima partita contro l’Atalanta di Ivan Juric, valida per la decima giornata di Serie A. L’attaccante inglese è stato fermato da un lieve problema fisico che lo costringerà al riposo. “ Non ha avuto un problema grave, solo un piccolo fastidio muscolare – ha spiegato il tecnico bianconero -. Speriamo di recuperarlo in vista della sfida contro la Roma ”. Davis a rischio forfait con i giallorossi. Il match con la Roma è in programma sabato 9 novembre alle 18:00 allo Stadio Olimpico e lo staff medico valuterà le condizioni di Davis nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

