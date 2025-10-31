Udienza per l’assalto al portavalori | i pugliesi restano in silenzio Convalidati i 3 arresti

Macerata, 31 ottobre 2025 – Hanno fatto scena muta davanti al gip e restano in carcere i tre uomini di Cerignola arrestati dai carabinieri dopo l’ assalto ai portavalori in autostrada, nel tardo pomeriggio di lunedì, all’altezza del casello di Porto Recanati. In manette, con le accuse a vario titolo di tentata rapina, concorso in tentato omicidio, concorso in porto di armi da guerra ed esplosivo, interruzione di pubblico servizio, erano finiti i pugliesi Savino Pugliese, 43 anni, Giuseppe Rubbio, 51 anni, e Savino Costantino, 56 anni. Come sono stati presi i 3 arrestati. I primi due erano stati intercettati dai carabinieri, venti minuti prima del colpo, fermi accanto ad un furgone (con delle moto pronte per essere utilizzate per la fuga) in una stradina isolata di campagna accanto ad una porticina che si collega con l’autostrada, in attesa presumibilmente dei complici, e ora sono rinchiusi nel carcere di Montacuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

