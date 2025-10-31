Ucraina Zelensky sulle sanzioni alla Russia | L' Europa prepara il 20° pacchetto

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha illustrato dettagliatamente le nuove “ decisioni sanzionatorie ” contro la Russia. Le sanzioni prendono di mira “ più di 50 individui, per lo più russi, che collaborano alla guerra della Russia contro l’Ucraina, con l’industria militare russa e con la propaganda”, ha affermato Zelensky nel suo video discorso serale. “Gli europei stanno già preparando il 20° pacchetto di sanzioni – abbiamo avanzato proposte ai nostri partner” ha concluso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky sulle sanzioni alla Russia: "L'Europa prepara il 20° pacchetto"

