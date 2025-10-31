Ucraina | Zelensky ' 170mila soldati russi assediano Pokrovsk'
Kiev, 31 ott. (Adnkronos) - Circa 170.000 soldati russi sono schierati nel settore di Pokrovsk, nell'Oblast' orientale di Donetsk, con l'obiettivo di conquistare la città semi-circondata. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa. "Tutte le loro forze sono lì", ha detto Zelensky ai giornalisti, come riportato dall'agenzia di stampa ucraina Ukrinform. "Ci sono russi a Pokrovsk. I nostri li stanno distruggendo poco a poco, perché dobbiamo anche proteggere il nostro personale", ha aggiunto Zelensky facendo ipotizzare un possibile ritiro nel prossimo futuro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: «A Pokrovsk soldati ucraini non sono circondati». Trump-Putin, summit cancellato per rigidità richieste Mosca - Il ministero della Difesa russo sostiene che le sue truppe abbiano preso il controllo del villaggio di Novooleksandrivka, nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina orientale. Come scrive ilmessaggero.it
Zelensky, 'a Pokrovsk soldati ucrani non sono circondati' - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che le truppe ucraine non sono affatto circondate a Pokrovsk, nel Donetsk, Donbass. ansa.it scrive
Guerra ucraina, Starmer: «Da Putin richieste ridicole sui territori». Zelensky: «Vuole disastro umanitario in inverno» - La Corea del Nord ha iniziato a costruire un memoriale per i suoi soldati caduti nella guerra russa contro l'Ucraina. Segnala ilgazzettino.it