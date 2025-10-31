Ucraina | Mosca ' in 3 ore abbattuti 38 droni di Kiev sulle regioni russe'

Mosca, 31 ott. (Adnkronos) - I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto e intercettato 38 droni ucraini in tre ore. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, precisando che "tra le 20 e le 23 ora di Mosca, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 38 droni ucraini ad ala fissa: 34 droni sopra la regione di Belgorod e due droni ciascuno sopra la regione di Voronezh e la Repubblica di Crimea". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: Mosca, 'in 3 ore abbattuti 38 droni di Kiev sulle regioni russe'

