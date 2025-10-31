Ucraina Ft | il vertice di Budapest tra Trump e Putin cancellato per le richieste russe | Il presidente Usa nega ad Orban l' esenzione sulle sanzioni contro Mosca

La difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 130 droni ucraini sopra diverse regioni durante la notte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Ft: il vertice di Budapest tra Trump e Putin cancellato "per le richieste russe" | Il presidente Usa nega ad Orban l'esenzione sulle sanzioni contro Mosca

Il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin sull’Ucraina è stato rinviato. Mosca rifiuta il cessate il fuoco e rende impossibile ogni tentativo di accordo. Nella rubrica “Spazio Transnazionale” a cura di Francesco De Leo, l’analisi di Maurizio Molinari , editorialista - facebook.com Vai su Facebook

.@paolomieli: "Si annuncia male il vertice di Budapest per la guerra in Ucraina. Se la "pace" in Israele non trova appoggio in una soluzione per l'Ucraina, quello può essere un fattore destabilizzante. Trump non ha altra soluzione per Zelensky: arrendersi e dar - X Vai su X

Ucraina: Ft, annullato il vertice tra Trump e Putin a Budapest - Intanto Mosca annuncia incontro Mishustin in Cina con Xi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com scrive

Ucraina, le richieste della Russia per la pace fanno infuriare Trump: annullato il vertice di Budapest con Putin - Le richieste russe sull'Ucraina, tra cui concessioni territoriali, hanno portato alla decisione di annullare l’incontro ... Scrive milanofinanza.it

Trump-Putin, ecco perché è stato annullato il vertice a Budapest - Il vertice programmato tra il presidente Usa, Donald Trump, e l'omologo russo, Vladimir Putin, a Budapest sarebbe stato annullato a causa delle "intransigenti richieste" russe sul territorio ucraino, ... Si legge su msn.com