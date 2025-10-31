Ucraina Ft | il vertice di Budapest tra Trump e Putin cancellato per la rigidità delle richieste russe

La difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 130 droni ucraini sopra diverse regioni durante la notte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Ft: il vertice di Budapest tra Trump e Putin cancellato "per la rigidità delle richieste russe"

Il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin sull’Ucraina è stato rinviato. Mosca rifiuta il cessate il fuoco e rende impossibile ogni tentativo di accordo. Nella rubrica “Spazio Transnazionale” a cura di Francesco De Leo, l’analisi di Maurizio Molinari , editorialista - facebook.com Vai su Facebook

.@paolomieli: "Si annuncia male il vertice di Budapest per la guerra in Ucraina. Se la "pace" in Israele non trova appoggio in una soluzione per l'Ucraina, quello può essere un fattore destabilizzante. Trump non ha altra soluzione per Zelensky: arrendersi e dar - X Vai su X

