Ucraina droni russi su Sumy | il video delle esplosioni le fiamme e la fuga
Droni russi hanno colpito Sumy in Ucraina durante la notte, ferendo almeno 11 persone, ha detto venerdì l’ufficio del procuratore regionale. Tra i feriti ci sarebbero almeno quattro bambini. Il capo dell’amministrazione regionale ha affermato che i droni hanno danneggiato numerosi edifici residenziali e case. Il raid ha costretto i residenti a fuggire da “fuoco e detriti”, ha aggiunto. L’operatore ferroviario ucraino ha affermato che i droni russi hanno colpito anche un deposito di treni passeggeri a Sumy, danneggiandone i locali e il materiale rotabile. Complessivamente, secondo l’aeronautica militare del Paese, la Russia ha lanciato durante la notte un missile balistico e 145 droni di vario tipo contro l’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Russia ha lanciato un massiccio attacco in tutta l’Ucraina il 30 ottobre, prendendo di mira infrastrutture civili e critiche. La Russia ha utilizzato oltre 650 droni e più di 50 missili di vari tipi, inclusi missili balistici e aeroballistici. A Zaporizhzhia è stato distrutto u - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Kiev: droni russi su asilo a Kharkiv, bimbi feriti - X Vai su X
Ucraina: Servizio emergenze, attacco russo con droni causa 11 feriti a Sumy - Nella notte le Forze armate russe hanno attaccato la città ucraina di Sumy con droni. Lo riporta agenzianova.com
Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev: morti e feriti. Mosca testa missile nucleare: “Pace non sarà a breve” - Massiccio attacco russo con droni nella notte su Kiev: edifici in fiamme, morti e feriti. Riporta fanpage.it
Massiccio attacco russo sull’Ucraina, Zelensky: “Impiegati 650 droni e 50 missili” - (Adnkronos) – Un massiccio attacco russo con missili e droni contro le infrastrutture energetiche ucraine ha portato a diversi blackout in tutto il Paese. Riporta msn.com