Droni russi hanno colpito Sumy in Ucraina durante la notte, ferendo almeno 11 persone, ha detto venerdì l’ufficio del procuratore regionale. Tra i feriti ci sarebbero almeno quattro bambini. Il capo dell’amministrazione regionale ha affermato che i droni hanno danneggiato numerosi edifici residenziali e case. Il raid ha costretto i residenti a fuggire da “fuoco e detriti”, ha aggiunto. L’operatore ferroviario ucraino ha affermato che i droni russi hanno colpito anche un deposito di treni passeggeri a Sumy, danneggiandone i locali e il materiale rotabile. Complessivamente, secondo l’aeronautica militare del Paese, la Russia ha lanciato durante la notte un missile balistico e 145 droni di vario tipo contro l’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, droni russi su Sumy: il video delle esplosioni, le fiamme e la fuga