di Giovanni Di Caprio BOLOGNA Un centro di lavoro sostenibile della multinazionale con sede nel Modenese, Voilap Spa, e un impianto per il riutilizzo di beni recuperabili della cooperativa La Piccola Carovana di Crevalcore (Bologna). Sono questi i progetti sostenibili, celebrati ieri mattina nell'aula magna di Confindustria Emilia Centro, per la seconda edizione del premio 'Emilia Sostenibile'. Il contest d'impresa è organizzato da Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti) Bologna insieme a Confindustria Emilia Area Centro, Confcooperative Terre d'Emilia e Bologna Business School, con Next Economia.

© Ilrestodelcarlino.it - Ucid premia l’Emilia Sostenibile: "Un bene al servizio della comunità"