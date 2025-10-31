Ucciso da una pallina | giocatore 17enne colpito a morte sul campo da cricket

Roma, 31 ottobre 2025 – Un colpo fatale sul campo da cricket. Quasi 10 dopo il dramma del campione Phillip Hughes la storia si ripete. Un giocatore di 17 anni è morto ieri dopo essere stato colpito due giorni prima da una palla mentre si allenava. Si chiamava Ben Austin, portava regolarmente il casco, sembra invece che il paracollo non fosse allacciato. E la palla, lanciata con un wanger – il dispositivo che facilita il lavoro del lanciatore accelerando il lancio – è finita dritta alla gola. Il 17enne si è accasciato martedì scorso davanti agli amici poco prima della partita di T20 a Melbourne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

