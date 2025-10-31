Uccise il fidanzato con una coltellata al petto pena ridotta a 17 anni per Valentina Boscaro | riconosciute le attenuanti

Ventiquattro anni di carcere in primo grado, ridotti a venti anni in appello e ora ulteriormente ridimensionati a 17 anni dopo il secondo pronunciamento della Corte di Cassazione. È la pena definitiva pronunciata dai giudici oggi – giovedì 30 ottobre – che hanno definito la pena a carico di Valentina Boscaro, 34 anni, che nella notte tra il 25 e 26 settembre 2022 uccise il fidanzato Mattia Caruso, 30enne all’epoca dei fatti avvenuti all’esterno di una discoteca dove i due avevano avuto una lite perché lui non riusciva ad accettare l’indipendenza della donna. Le attenuanti. E un’attenuante decisiva sarebbe proprio il comportamento dell’uomo, morto dopo una colluttazione con la fidanzata che lo colpì al petto, spiegando poi agli inquirenti che a uccidere Caruso, venditore ambulante di dolciumi, sarebbe stato un ignoto aggressore, mai esistito, come confessato dalla stessa donna dopo una settimana di bugie contraddittorie. 🔗 Leggi su Open.online