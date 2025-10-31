Uccise il fidanzato con una coltellata al cuore pena ridotta per Valentina Boscaro | Lui l' ha provocata

Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria di Valentina Boscaro, 34 anni, che nella notte tra il 25 e 26 settembre 2022 ha ucciso il fidanzato Mattia Caruso nel Padovano. La Cassazione ha deciso una riduzione della condanna perché ha considerato un'attenuante il comportamento violento della vittima. 🔗 Leggi su Today.it

