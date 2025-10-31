Uccidono un gatto con crudeltà padre e figlio denunciati a Latina | rischiano quattro anni di carcere

Ancora atti di crudeltà verso gli animali. E stavolta a essere protagonisti sono due uomini, un padre e un figlio di Latina, che hanno sparato con crudeltà a un gatto, nascondendolo successivamente in un sacco. Ora rischiano fino a quattro anni di carcere. I fatti. Una segnalazione di colpi d’arma da fuoco e il lamento di un animale hanno fatto scattare, nella mattinata di ieri, l’intervento della polizia della questura di Latina. A chiamare la sala operativa è stata una guardia zoofila, dopo la segnalazione di un cittadino che aveva assistito a una scena inquietante: due uomini che, dopo alcuni spari, sembravano occultare qualcosa in un sacco nero dietro un capannone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

