Tra i molti porting che SEGA ha ottimizzato per la nuova console Nintendo c’è anche, forse un po’ a sorpresa, il gestionale “tenerello” e spassoso Two Point Museum. L’arrivo di questo titolo sulla nuova piattaforma ibrida conferma l’impegno di SEGA nel portare le sue IP più recenti su un hardware versatile, offrendo un’esperienza completa anche in mobilità. Chi conosce già la serie lo sa: i Two Point sono titoli che sotto una maschera dal design cartoonesco, modelli morbidi e caricaturali, situazioni pseudo – assurde e totale libertà d’azione per il giocatore, nascondono un gameplay che può rivelarsi più complesso del previsto, coinvolgendo il giocatore nella gestione (economica, contenutistica, totale) di questa o quella attività. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Two Point Museum su Nintendo Switch 2: Il Fascino dell’Umorismo Gestionale