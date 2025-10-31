Sara Errani e Jasmine Paolini si presenteranno da teste di serie numero 1 per il torneo di doppio alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto coppie del mondo. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 incominceranno il proprio cammino sul cemento di Riad (Arabia Saudita) fronteggiando il binomio composto dalla statunitense Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs, teste di serie numero 8 del seeding. Le azzurre esordiranno nella giornata di sabato 1° novembre, alle ore 13.30 italiane (in Medio Oriente sono un paio di ore avanti rispetto a noi). Sarà proprio il match di apertura dell’evento, saranno le nostre portacolori a inaugurare il programma e ad andare a caccia di un risultato importante in ottica qualificazione alle semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - TV8 o Supertennis? Dove vedere in tv Errani/Paolini in chiaro alle WTA Finals: orario e programma