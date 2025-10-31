TV8 o Supertennis? Dove vedere in tv Errani Paolini in chiaro alle WTA Finals | orario e programma
Sara Errani e Jasmine Paolini si presenteranno da teste di serie numero 1 per il torneo di doppio alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto coppie del mondo. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 incominceranno il proprio cammino sul cemento di Riad (Arabia Saudita) fronteggiando il binomio composto dalla statunitense Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs, teste di serie numero 8 del seeding. Le azzurre esordiranno nella giornata di sabato 1° novembre, alle ore 13.30 italiane (in Medio Oriente sono un paio di ore avanti rispetto a noi). Sarà proprio il match di apertura dell’evento, saranno le nostre portacolori a inaugurare il programma e ad andare a caccia di un risultato importante in ottica qualificazione alle semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In conferenza stampa Alcaraz ha parlato della velocità dei campi al Masters 1000 di Parigi: “Penso che sia davvero una buona velocità che permette di vedere non solo servizio o servizio più un altro colpo. Così si possono vedere scambi, si possono vedere p - facebook.com Vai su Facebook
In conferenza stampa Alcaraz ha parlato della velocità dei campi al Masters 1000 di Parigi: “Penso che sia davvero una buona velocità che permette di vedere non solo servizio o servizio più un altro colpo. Così si possono vedere scambi, si possono vedere p - X Vai su X
TV8 o Supertennis? Dove vedere in tv Errani/Paolini in chiaro alle WTA Finals: orario e programma - Sara Errani e Jasmine Paolini si presenteranno da teste di serie numero 1 per il torneo di doppio alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato ... Scrive oasport.it
Sinner-Zverev: orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Vienna Open - Il numero 2 del ranking ATP affronterà il tedesco in quello che sarà l'ultimo atto del torneo austriaco: in palio quasi tre milioni di euro! Riporta tuttosport.com
Quando gioca Sinner in finale contro Zverev all’Atp di Vienna: orario e dove vederlo in tv - Jannik Sinner cerca il quarto titolo del 2025 contro Zverev all'ATP 500 di Vienna: tutti i dettagli su orario e diretta tv ... Si legge su ilfattoquotidiano.it