Tuttosport – Spalletti non un inizio così fortunato
Non sarà un esordio particolarmente fortunato per Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Il nuovo tecnico bianconero, che alla vigilia ha dichiarato con decisione " Voglio provare a tornare nel giro scudetto", dovrà infatti fare i conti con diverse assenze pesanti nella sua prima uscita ufficiale contro la Cremonese di Nicola, tra le sorprese di questo inizio stagione. Oltre agli infortunati Bremer, Cabal e la costante Milik, il tecnico non potrà contare neppure sul proprio gioiello Yildiz e Kelly (che per ora le aveva giocate tutte), entrambi esclusi dalla lista dei convocati per motivi fisici.
