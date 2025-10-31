Tutto su It | Welcome to Derry il nuovo prequel horror

It: Welcome to Derry è il prequel che esplora il mondo di Pennywise, pronto a terrorizzare per Halloween.

It: Welcome to Derry è tra le produzioni horror più spaventose e raccapriccianti del piccolo schermo e non si farà dimenticare - Uno small town mystery soprannaturale con tanta critica sociale e tantissimo body horror, che nella prima parte si perde un po' tra troppe trame e personaggi ... wired.it scrive

IT: Welcome to Derry miglior terzo debutto di sempre su HBO Max - In Italia, la nuova serie horror, insieme con Sky e NOW, invitano i fan a proiezioni e attività al Lucca Comics ... Da comingsoon.it

It – Welcome to Derry: tutto quello che sappiamo sulla serie prequel di It - Welcome to Derry, la serie prequel del capolavoro horror di Stephen King: trama, cast, uscita e curiosità. Segnala cinefilos.it