Tutto bloccato Grave incidente in autostrada | cosa succede
Grave incidente in autostrada nella mattinata di oggi, venerdì 31 ottobre 2025. La situazione ha richiesto l'immediato intervento delle forze di soccorso, tra cui Vigili del Fuoco, squadre di emergenza sanitaria e meccanica, pattuglie della Polizia Stradale e il personale delle Autostrade. Le operazioni di assistenza hanno comportato il blocco totale del traffico, causando un rapido accumulo di veicoli e notevoli rallentamenti. Disagi e traffico fermo sulla Autostrada A1. Una mattinata di estrema difficoltà per gli automobilisti lungo la Autostrada A1 Milano-Napoli, dove un grave incidente ha determinato la chiusura temporanea del tratto compreso tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord, in direzione della capitale.
