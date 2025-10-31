tutti in cerca di tartufo anche i bimbi delle scuole

Con una lectio magistralis dello chef Gianfranco Vissani dedicata agli studenti (alle 11 nella sala degli Specchi di palazzo Bufalini) si apre stamattina la 45ma edizione del salone nazionale del Tartufo Bianco Pregiato che porta in centro storico le meraviglie del sottobosco. Ieri intanto il “lancio“ ideale della passione verso la tradizione ha coinvolto i bambini delle scuole primarie (circa 200) in una speciale lezione fuori dall’aula insieme ai tartufai e ai loro cani: al PalaSport e nelle aree adiacenti gli alunni hanno partecipato a un gioco interattivo per la ricerca del tartufo, guidati dai cani e dai loro accompagnatori (a cura del presidente dell’associazione Tartufai Altotevere, Andrea Canuti). 🔗 Leggi su Lanazione.it

