Tutti i colori del teatro nella nuova stagione dell’Excelsior di Bettona
E anche il Teatro Excelsior di Bettona svela la sua stagione 2025-2026, organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria con il Comune. Si comincia sabato 29 novembre alle 20.45 con l’autore e interprete Matthias Martelli e il suo spettacolo “Eretici. Il fuoco degli spiriti liberi“, affiancati dalle tre cantanti, Laura Capretti, Flavia Chiacchella e Roberta Penta per proseguire giovedì 11 dicembre con la danza di “Dalla A alla Z“ di Mauro Astolfi e Roberto Zappalà: quattro coreografie per un evento unico che riunisce due delle più importanti realtà della danza contemporanea italiana, Spellbound Contemporary Ballet e Compagnia Zappalà Danza, in un dialogo coreografico senza precedenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
