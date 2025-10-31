Tutti d’accordo in Provincia | il Governo deve restituire le risorse per le strade

Tutti d’accordo in Consiglio provinciale: il Governo deve ripristinare i fondi alle Province. Un documento, sottoscritto dai consiglieri di centrosinistra e di centrodestra, insieme alla presidente Monica Patelli, verrà inviato alla premier Giorgia Meloni e all’esecutivo. L’atto si riferisce al. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

