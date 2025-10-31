Tutti contro gli arbitri Ma nessuno si scaglia contro le simulazioni?

31 ott 2025

Le proteste contro gli errori arbitrali sono legittime ma alzare i toni e non aiuta a diretti protagonisti a lavorare con serenità. E poi degli errori beneficia sempre qualcuno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tutti contro gli arbitri ma nessuno si scaglia contro le simulazioni

Tutti contro gli arbitri. Ma nessuno si scaglia contro le simulazioni?

