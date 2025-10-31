Tutti contro Belen per la frase | Ho picchiato i miei ex Cruciani | Lo avesse detto un uomo? Bruzzone | Intollerabile
Belen Rodriguez lo ha detto sorridendo, davanti agli occhi di una stupefatta Francesca Fagnani: «Sono manesca, ho menato tutti i miei fidanzati». La frase pronunciata nel corso dell’intervista a Belve non è passata inosservata e ha scatenato un uragano di reazioni, anche di personaggi noti. «Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’. i miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più», ha detto Belén Rodriguez nella trasmissione in onda su Rai 2. A provocare le critiche degli utenti non sono state solo le sue parole, ma anche il tono leggero e non titubante con cui le ha pronunciate, pur trattandosi di violenza domestica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
