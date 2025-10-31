Tutte le star del Foligno Danza Festival Spettacoli e formazione tra gala premi e novità

Si alza oggi il sipario sul Foligno Danza Festival, la tre giorni diretta da Alessandro Rende, maestro della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma in collaborazione con l’associazione folignate Spazio Danza, che fino a domenica proporrà un fitto programma di spettacoli e formazione dedicati a giovani danzatori e danzatrici, professionisti, pubblico e operatori del settore. Porterà in città grandi nomi della danza – come le étoile Silvia Azzoni e Oleksandr Ryabko e gli artisti Rachele Buriassi e Timoor Afshar –, accanto a stage con docenti di fama mondiale, audizioni per accedere a prestigiose accademie e, per la prima volta, un laboratorio coreografico con il maestro Mauro Bigonzetti (domani per ragazze e ragazzi dai 14 anni in su). 🔗 Leggi su Lanazione.it

