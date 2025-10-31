Tutte le star del Foligno Danza Festival Spettacoli e formazione tra gala premi e novità
Si alza oggi il sipario sul Foligno Danza Festival, la tre giorni diretta da Alessandro Rende, maestro della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma in collaborazione con l’associazione folignate Spazio Danza, che fino a domenica proporrà un fitto programma di spettacoli e formazione dedicati a giovani danzatori e danzatrici, professionisti, pubblico e operatori del settore. Porterà in città grandi nomi della danza – come le étoile Silvia Azzoni e Oleksandr Ryabko e gli artisti Rachele Buriassi e Timoor Afshar –, accanto a stage con docenti di fama mondiale, audizioni per accedere a prestigiose accademie e, per la prima volta, un laboratorio coreografico con il maestro Mauro Bigonzetti (domani per ragazze e ragazzi dai 14 anni in su). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Riuscite a indovinare tutte le guest star del trailer? https://youtu.be/5lC8WCTZea4 - facebook.com Vai su Facebook
Potrei sbagliare ma: non c'è mai stato un draft in cui le prime tre scelte sono tutte diventate giocatori All-Star Preghiamo tutti che Flagg, Harper e VJ rimangano sani, perché in quel caso direi che potremmo esserci - X Vai su X
Tutte le star del “Foligno Danza Festival“. Spettacoli e formazione tra gala, premi e novità - Si alza oggi il sipario sul Foligno Danza Festival, la tre giorni diretta da Alessandro Rende, maestro della Scuola ... Riporta lanazione.it
C’è il “Foligno danza Festival“. Tre giorni tra stage e spettacoli - Dal 6 all’8 settembre nella città della Quintana andrà in scena la quarta edizione del ‘Foligno danza festival’, diretto dal coreografo e ballerino Alessandro Rende. Riporta lanazione.it