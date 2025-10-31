Tutte le partite dell’NFL 2025 2026 con il Game Pass a soli 39,99€

Sportintv.eu | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino al prossimo 17 novembre, c’è un’offerta imperdibile per poter vedere con l’NFL Game Pass, disponibile su DAZN, tutte le partite di tutte le squadre in diretta dell’NFL 20252026. L’offerta: l’NFL Game Pass a meno di 40€ Con il pacchetto Season Pro, con soli 39,99€ potrai vedere tutte le partite live e on-demand, inclusi NFL . L'articolo Tutte le partite dell’NFL 20252026 con il Game Pass a soli 39,99€ proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

