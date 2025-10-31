Tutte le notizie di giovedì 30 ottobre | Pisa-Lazio 0-0 Sarri polemico
Ecco tutte le notizie di oggi 30 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Oggi è il giorno di Spalletti. In giornata la Juventus ufficializzerà l’ingaggio dell’ex CT, che ha accettato un contratto di 8 mesi con opzione per un’altra stagione. Intanto ieri i bianconeri hanno ritrovato la vittoria dopo otto giornate di astinenza: Vlahovic, Gatti e Yildiz hanno steso l’Udinese riavvicinandosi alla zona Champions, ovvero a Inter e Milan. DIRETTA Tutte le notizie di giovedì 30 ottobre (LaPresse) – Calciomercato.it A proposito dei rossoneri, è tornato in bilico il futuro in rossonero di Santiago Gimenez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Argomenti simili trattati di recente
*LIRATG Sera Sport 29/10/2025* ️ Tutte le notizie sportive a cura della redazione giornalistica di LiraTV Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #sera #sport #tutte #notizie #sportive #cura #redazione #giornalistica #liratg #20 - facebook.com Vai su Facebook
Tutte le notizie tech di questa settimana. Buona domenica e buon Caffettino! #news #tech #podcast #ilcaffettino - X Vai su X
DIRETTA | Tutte le notizie di giovedì 30 ottobre: UFFICIALE Spalletti alla Juventus LIVE - News di oggi giovedì 30 ottobre aggiornamenti costanti tra campo e mercato. Da calciomercato.it