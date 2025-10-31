Tutte le guerre del mondo | trentuno conflitti per capire il presente La diretta con Sofia Cencini e Alessandro Di Battista
Venerdì 31 ottobre alle 13.15 Sofia Cencini presenterà con Alessandro Di Battista il suo libro “ Tutte le guerre del mondo “. Dall’Ucraina al Sahel, da Gaza al Mar Cinese Meridionale: trentuno guerre che stanno ridisegnando il pianeta. Sette capitoli per raccontare i conflitti del nostro tempo — oltre i titoli dei giornali, oltre la propaganda. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In occasione dell’uscita di “Tutte le guerre del mondo” di Sofia Cecinini, dialogherò con lei a Roma il 4 Novembre Martedì 4 novembre – ore 17.30 Feltrinelli, Via Appia – Roma Ti aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook
