Tutte le guerre del mondo | trentuno conflitti per capire il presente La diretta con Sofia Cencini e Alessandro Di Battista

Ilfattoquotidiano.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 31 ottobre alle 13.15 Sofia Cencini presenterà con Alessandro Di Battista il suo libro “ Tutte le guerre del mondo “. Dall’Ucraina al Sahel, da Gaza al Mar Cinese Meridionale: trentuno guerre che stanno ridisegnando il pianeta. Sette capitoli per raccontare i conflitti del nostro tempo — oltre i titoli dei giornali, oltre la propaganda. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

