Tutelare clima e paesaggio Passo avanti per le pale eoliche
E’ arrivato l’ok, nonostante le polemiche degli ultimi anni, per l’installazione delle pale eoliche nel territorio castignanese. Il consiglio comunale di Castignano, infatti, ha approvato un importante studio strategico per l’individuazione delle aree idonee all’installazione di tali impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Con questo atto, comunque, l’amministrazione si dota di uno strumento fondamentale per guidare la transizione energetica del territorio, coniugando in modo equilibrato lo sviluppo sostenibile e la ferma tutela del suo inestimabile patrimonio paesaggistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
