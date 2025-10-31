Turisti bloccati da giorni in Giamaica per Melissa | Intorno a noi tutto è distrutto
Carrara, 31 ottobre 2025 – Forse potranno ripartire domenica i circa settanta viaggiatori di Carrara, Massa e Lunigiana ancora bloccati in Giamaica dopo l’uragano. Erano tutti partiti con un viaggio organizzato dalla Veratour. Tra loro anche il velista Enrico Giannotti e Stefania Dell’Amico. La comitiva è stata divisa e portata in due diverse strutture turistiche a Montego bay, proprio vicino all’aeroporto. La comitiva non è riuscita a ripartire prima dell’uragano che ha distrutto la Giamaica per un soffio, visto che lo scalo è stato chiuso poche ore prima del decollo programmato proprio a causa delle condizioni meteo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
