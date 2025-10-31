Turista travolta e uccisa dalla ruspa Ecco la determina che autorizzava i lavori sulla spiaggia di Pinarella
C’è un documento mai emerso prima che la difesa di Lerry Gnoli, il ruspista 54enne accusato dell’ omicidio colposo di Elisa Spadavecchia, considera importante per chiedere la scarcerazione del suo assistito. Nel ricorso presentato in Cassazione dagli avvocati Carlo Benini e Vittorio Manes, i legali richiamano una determina della dirigente del Servizio Demanio del Comune di Cervia, la numero 43 del 2024, che autorizzava espressamente i lavori di "formazione, manutenzione e successivo stendimento di una fascia dunosa" fino al "31 maggio 2025". L’incidente costato la vita alla 66enne, travolta dalla ruspa sulla spiaggia di Pinarella, è avvenuto il 24 maggio, dunque in un periodo ancora coperto dall’autorizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Turista travolta e uccisa dalla ruspa. Ecco la determina che autorizzava i lavori sulla spiaggia di Pinarella
Turista uccisa dalla ruspa, Gnoli resta in carcere: “Pericoloso”. Pochi giorni prima altra donna sfiorata - Ravenna, 5 ottobre 2025 – Appena una settimana prima della tragedia di Pinarella, qualcuno aveva già intravisto il rischio. ilrestodelcarlino.it scrive
Uccisa al mare dalla ruspa. Una settimana prima donna salva per un soffio - Una bagnante ha raccontato ai carabinieri di essere stata sfiorata dalla ruspa cingolata condotta da Lerry Gnoli: un ... Secondo ilrestodelcarlino.it