Turista per finta e truffatrice vera | la scroccona degli hotel ha colpito anche a Pavia

Pavia, 31 ottobre 2025 – Gira l’Italia adottando sempre il medesimo trucchetto per non pagare il pernottamento e magari anche il ristorante e il bar. Va da un esercizio all’altro e, quando se ne va, insulta i proprietari perché sono “brutti” o “fessi” a non aver capito che non era squattrinata. Ma a Pavia due donne che gestiscono altrettante strutture nel quartiere Cassinino di Pavia e a Pavia, sono riuscite a smascherare la truffatrice. Sempre identico il modus operandi: una prenotazione che arriva online senza passare dalle piattaforme che propongono alloggi, poi un finto bonifico e quindi il pernottamento senza pagare neppure un euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

