Turismo congressuale ed eventi Firenze premia i suoi ’ambasciatori’

Dalle neuroscienze all’astronomia, Firenze ha ringraziato con un evento ad hoc a Palazzo Vecchio i suoi ‘Ambasciatori’: alla nona edizione del Florence Ambassador Award sono stati premiati 15 esponenti del mondo accademico, scientifico, congressuale e culturale, oltre a 2 premi alla carriera. Applauditissimi i premiati alla carriera, ovvero Gianna e Andrea Barocchi che con l’azienda di famiglia Baspi, attiva dal 1923, sono punto di riferimento nel noleggio con conducente in Toscana e in Italia, e Federico Isola, la cui famiglia ha fondato FH55, riferimento nel settore dell’ospitalità fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

