Turismo approvata la graduatoria del Fondo unico nazionale | finanziati i progetti a Rimini e Cesenatico
“Con il decreto di approvazione della graduatoria per la presentazione delle richieste di contributo sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo, si completa un percorso importante che ci ha permesso di valorizzare al meglio le risorse residue del 2024 messe a disposizione dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Turismo. Approvata la graduatoria del Fondo Unico Nazionale: finanziati tutti i progetti presentati dall’ #EmiliaRomagna con 3,5 milioni di euro. Frisoni: “Un risultato importante frutto dell’impegno condiviso con gli enti locali” La #notizia - X Vai su X
Approvata all’unanimità questa mattina in IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare la risoluzione che impegna il Governo a “intraprendere, presso le competenti sedi unionali, ogni utile azione volta alla - facebook.com Vai su Facebook
Turismo: approvata la graduatoria del Fondo Unico Nazionale - “Con il decreto di approvazione della graduatoria per la presentazione delle richieste di contributo sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo, si completa un percorso importante che ci h ... Si legge su sassuolo2000.it
Turismo, finanziati i progetti presentati dall’Emilia-Romagna con 3,5 milioni - Romagna per accedere alle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo. Come scrive msn.com
Associazioni Pro loco: graduatoria contributi annualità 2021 - Con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia regionale Campania Turismo n. Riporta regione.campania.it