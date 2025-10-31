Tra buche, bagni fantasma e poesia urbana: benvenuti nel turismo esperienziale made in Arezzo. (Articolo ispirato da un fatto reale e da un’ondata di pazienza cittadina.) Tragedia sfiorata alla Casa del Petrarca: mentre un gruppo di visitatori saliva le scale della cultura, uno scalino ha deciso di scendere lui. Sì, proprio così — lo scalino ha ceduto, si è aperta una voragine e un malcapitato ci è finito dentro. Niente di grave, per fortuna, ma diciamo che la visita è diventata “immersiva” in senso letterale. E mentre i turisti inciampano nella storia, Arezzo continua a promuoversi come città turistica di charme, dimenticandosi che la prima regola dell’accoglienza è. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Turismo ad Arezzo: tra scalini che sprofondano e vesciche in apnea