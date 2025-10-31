Turchia il PKK ritira i suoi miliziani ma chiede di partecipare alla vita politica del Paese
Nell’ambito del processo di pace in corso, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), fondato da Abdullah Ocalan, ha annunciato una nuova iniziativa dichiarando di aver iniziato a ritirare i propri guerriglieri dalla Turchia. All’inizio della settimana si è tenuta una cerimonia per celebrare l’iniziativa nella zona rurale di Raperîn, vicino alla roccaforte del gruppo sui Monti Qandil, nella regione autonoma del Kurdistan, nel nord dell’Iraq. All’evento hanno preso parte venticinque miliziani che si erano recentemente ritirati dalla Turchia. Questi rappresentano il principale braccio armato del PKK, le Forze di Difesa Popolare (HPG), e la sua branca femminile, le Unità di Libertà delle Donne (YJA-Star). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
